I carabinieri di Nesima hanno arrestato Alessio Reitano, 25 anni, poiché ritenuto responsabile di evasione. Agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato riconosciuto e bloccato dai militari dell’Arma in via Della Lucciola. Giudicato per direttissima, dopo la convalida del fermo, Reitano è stato ricollocato agli arresti domiciliari.