Tutti giù per terra

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della Open Arms ferma davanti a Lampedusa e l’evacuazione immediata dei profughi a bordo. La decisione è stata presa al termine di un vertice tra il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio aveva fatto un’ispezione di un’ora sulla nave con uno staff di medici, e i vertici della capitaneria.

Si tratta di un sequestro preventivo. Sulla base di esposti della ong spagnola i magistrati hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d’ufficio.

Precedentemente altri 15 migranti avevano lasciato la nave tuffandosi in mare: soccorsi dalle forze dell’ordine sono stati trasportati nell’isola.

Tutto questo con decine di turisti che affollano la scogliera per assistere alla scena e scattare fotografie. Alcuni di loro sono attrezzati con bastoni per i selfie per inquadrare meglio i momenti drammatici che si consumano a poche centinaia di metri dalla costa.