Strappa la borsa in via Bronte: preso

CATANIA – La polizia ha arrestato il pluripregiudicato catanese di 34 anni Fabio Maurizio Borzì per furto con strappo. Ieri in via Bronte una donna ha chiesto l’intervento degli agenti in quanto in quanto, mentre stava parcheggiando l’auto, un giovane a bordo di motociclo ha aperto lo sportello lato passeggero impossessandosi della sua borsa.

La signora ha cercato di trattenerla, ma il malfattore è riuscito a strappargliela, procurandole delle ferite. I poliziotti, grazie alla descrizione e alle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza, sono riusciti a risalire al numero di targa del motorino.

Rintracciato a casa, Borzì ha confessato, indicando il luogo dove aveva abbandonato poco prima la borsa scippata, dalla quale aveva preso solo il denaro contante.