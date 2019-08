Open Arms, nove naufraghi in mare

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – “Nove persone si sono gettate in acqua nel tentativo di raggiungere disperatamente la costa di Lampedusa. I nostri soccorritori e la Guardia costiera italiana stanno cercando di salvarli. La situazione è fuori controllo”.

Così, su Twitter, Open Arms dopo l’ultimo episodio avvenuto a bordo della nave. In precedenza, sottolineando la situazione critica che si sta vivendo sull’imbarcazione della Ong spagnola, in un altro tweet Open Arms aveva scritto: “Notte delirante e un uomo in acqua. Prima un’evacuazione medica urgente, poi questa mattina un uomo si è gettato in acqua cercando di raggiungere la terra davanti a lui. Nel mezzo, un donna con atacco di panico. La situazione è disperata. Mancano le parole”.