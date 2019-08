Lo accoltella davanti alla discoteca, arrestato un ragazzo catanese

ADRANO (CATANIA) – Ieri sera ad Adrano i carabinieri di Taormina hanno arrestato il 19enne G. G., già noto alle forze dell’ordine, per tentato omicidio la notte del 16 agosto a Giardini Naxos, in via Lungomare Tysandros.

In seguito a un diverbio scaturito per futili motivi all’esterno di una nota discoteca era stato accoltellato un giovane 22enne di Biancavilla, trasportato in codice rosso all’ospedale di Taormina e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una ferita al torace con lesione del polmone.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e le testimonianze di alcuni giovani che avevano assistito alla scena hanno portato all’identificazione del presunto autore.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono state trovate nel filtro della lavatrice e nella parte interna del coperchio del recipiente dei panni sporchi delle tracce di possibile sostanze ematiche che sono state repertate e saranno esaminate nei laboratori di biologia dei carabinieri. Il ragazzo è stato chiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.