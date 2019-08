L’omaggio di AstroLuca ai siciliani

CATANIA – “Un omaggio alla mia isola e ai miei amici in Sicilia”. Il regalo di @Astro_Luca Parmitano in orbita dalla Stazione Spaziale Internazionale con la Missione Beyond arriva su Twitter e scatena commenti entusiasti. L’astronauta catanese mostra un gagliardetto con i colori e il simbolo della Sicilia.

Poco prima aveva postato delle foto scattate alle Isole Bahamas commentando: “Non solo un paradiso dei bagnanti, ma un ‘acquerello della natura’: Quando la natura dipinge un acquerello: quante volte negli ultimi sei anni, ho sognato questi colori… ma anche i sogni impallidiscono di fronte alla bellezza della realtà”.