Open Arms, Salvini cede a Conte

“Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della Open Arms e darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all’esecuzione di tale Tua esclusiva determinazione, non senza ribadirti che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l’affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti”: lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al premier Conte.

Il leader della Lega esprime con “sincerità” anche «il rammarico e la preoccupazione» che la determinazione del Presidente del Consiglio a fare sbarcare i minori dalla Open Arms «possa provocare una irreversibile ed onerosa presa in carico per il nostro paese, dell’assistenza di soggetti che, successivamente, potrebbe rivelarsi non dovuta”. E’ stato appena disposto dalle autorità lo sbarco dei 28 minori non accompagnati a bordo della Open Arms. La polizia sta raggiungendo il molo Favaloro del porto di Lampedusa per l’avvio delle operazioni.

“I principi giuridici destinati a regolare i ruoli degli Stati nel Governo del fenomeno delle migrazioni sono dagli altri Paesi invocati a parole e disapplicati nella pratica, col risultato di far pesare solo sul contribuente italiano le conseguenze dell’attività di fiancheggiamento dell’immigrazione clandestina attuata da navi straniere”. Lo ribadisce il ministro Salvini nella lettera al premier.

SBARCO SOTTO LO SGUARDO DEI TURISTI. Turisti in costume e curiosi si stanno radunando nella banchina di fronte al molo Favalorobei Lampedusa, accessibile solo alle forze dell’ordine, dove saranno sbarcati i 28 minori non accompagnati che si trovano a bordo della Open Arms