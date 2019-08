Mezzogiorno di fuoco a Castiglione

CASTIGLIONE DI SICILIA (CATANIA) – Mezzogiorno di fuoco, è il caso di dirlo, nelle campagne di Castiglione per un vasto incendio che impegnato per ore i Vigili del fuoco del distaccamento di Linguaglossa e tanti volontari. In fumo vegetazione e sterpaglie in località Trazzera. All’opera anche personale del Corpo forestale e carabinieri. Due elicotteri antincendi hanno effettuato più lanci a supporto delle personale impegnato a terra.

Al momento sarebbero 20 gli ettari di terreno inceneriti dalle fiamme. Alcune villette, per fortuna senza persone all’interno, sono state protette dalle fiamme e salvaguardate dal personale dei Vigili del fuoco intervenuto.