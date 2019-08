Giovane scomparso, sub trovano il corpo

PALERMO – E’ stato recuperato stamane a Mazara del Vallo, dopo essere stato localizzato dai sub dei vigili del fuoco, il corpo privo di vita di Bojnah Taher, il 28enne di origine tunisina disperso in mare dalla notte di Ferragosto davanti alla costa di Torretta Granitola.

I sommozzatori lo hanno individuato in un fondale profondo circa un metro e mezzo. Bojnah Taher, ospite in un centro di accoglienza di Salemi, la notte di Ferragosto si era tuffato con degli amici in acqua ma non era più riemerso.

Il cadavere del giovane è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Mazara del Vallo dove si terrà l’ispezione cadaverica.