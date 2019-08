Meter scopre l’orrore: duecento portali con violenze sui bimbi “oltre l’indicibile”

AVOLA (SIRACUSA) – Duecentocinque portali pedopornografici sono stati scoperti da Meter onlus, l’associazione siciliana di don Fortunato Di Noto, e segnalati alla polizia postale.

Centinaia di migliaia tra foto e video esposti in vendita per i pedofili di tutto il mondo (in alcuni casi 680.000 immagini solo in un portale). “È evidente che non possiamo pubblicizzare tale materiale – dice Meter -, ma è inquietante, assurdo, violento al limite della stessa violenza umana: oltre l’indicibile.

Solo in alcuni e sparuti casi, dichiara l’associazione, c’è la collaborazione di alcuni server provider che rimuovono il contenuto e formalmente dichiarano di essere disponibili alla collaborazione con le autorità del Paese dove è allocato il materiale pedopornografico. “Ciò conferma che a livello internazionale manca una vera e propria strategia chiara e trasparente di responsabilità e collaborazione nel contrastare il fenomeno che nel frattempo ha raggiunto livelli ben strutturati e criminali”.