Pregiudicati inseguono bus su un’Ape

Catania . Bloccati in viale Kennedy: volevano dare una lezione al conducente che non si era fermato per far salire a bordo i parenti

CATANIA – Non proprio spettacolare, ma senz’altro strano, l’inseguimento innescato dalla “Moto Ape”, con a bordo tre pregiudicati, nei confronti di un bus dell’Amt durante la sera del 15 agosto. Il bizzarro inseguimento è stato interrotto sul viale Kennedy, dove era schierato il dispositivo di sicurezza interforze predisposto dal questura di Catania, nell’ambito delle operazioni “Ferragosto sicuro”, prima che tutto potesse degenerare in azioni violente.

Obiettivo dei tre pregiudicati catanesi era l’autista del bus “colpevole” di non essersi fermato per fare salire a bordo alcuni loro parenti che stavano aspettando in strada. Il conducente Amt ha immediatamente chiamato i soccorsi, la volante della polizia è riuscita a bloccare i tre che, nel frattempo, erano riusciti a tagliare la strada al bus nel tentativo di aggredire l’autista.

Tutti e tre sono stati prelevati dagli agenti che li hanno condotti in questura, qui sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.