Tuffo di Ferragosto: scompare

Bagni di mezzanotte fatali . Ragazzo di 24 anni disperso in mare nel Trapanese. A Palermo annega un 54enne di Chicago, salvati da una catena umana due giovani in pericolo

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) – Disperso in mare dalla scorsa notte a Campobello di Mazara un 24enne di origine tunisina che dopo avere fatto un tuffo in mare con alcuni amici davanti alla costa di Torretta Granitola per festeggiare il Ferragosto, non è più riemerso dalle acque. Sono stati i suoi amici a lanciare l’allarme.

Le ricerche vanno ininterrottamente avanti dalle 2 circa, anche con l’aiuto di un velivolo dell’aeronautica militare di Birgi e dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano.

Episodio simile nel Palermitano: un uomo di 54 anni residente a Chicago è morto annegato nelle acque antistanti il lungomare di Aspra, frazione marinara di Bagheria, dopo essersi buttato durante per il tradizionale bagno di mezzanotte. Il mare ieri notte era particolarmente burrascoso per il vento di tramontana. Il suo corpo dopo lunghe ricerche è stato recuperato dai militari della capitaneria di porto che con i mezzi hanno scandagliato il mare.

Due giovani che rischiavano di annegare sono stati invece salvati a Isola delle Femmine. I bagnanti hanno fatto una catena umana e sono riusciti a portare a riva i due che non riuscivano a tornare in spiaggia.