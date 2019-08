CATANIA – La polizia di Adrano ha arrestato il pluripregiudicato catanese Giuseppe Ferro per rapina. Il 57enne ieri mattina ha scippato una collanina a una signora in via Duca d’Aosta.

Ferro annovera una storia di numerosi scippi ai danni di anziane. Grazie alle descrizioni fornite dalla signora (per lei qualche escoriazione) è stato fermato poco dopo nella stessa zona.