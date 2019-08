Aci Castello, riapre via Re Martino

CATANIA – Via Re Martino aperta al traffico veicolare per ferragosto. Stamattina non hanno perso tempo al Comune di Aci Castello ad aprire il tratto di strada che era stato interdetto alle macchine dal 7 giugno scorso a causa dello sprofondamento stradale dovuto allo scavernamento del sottostante torrente Sant’Antonio.

A metà mattina è giunta la relazione del Genio Civile di Catania con il quale il sindaco ha potuto emettere l’ordinanza di revoca dell’interdizione dell’intera careggiata stradale in via Re Martino tra il civico 44 e l’incrocio con via del Torrente lato sud.

Rimosse le transenne presto entrerà in funzione anche la linea dell’Amt del bus 534. Il sindaco Carmelo Scandurra si era infatti premurato di mettersi in contatto con il Presidente Giacomo Bellavia per assicurarsi che, una volta riaperta la strada, potesse riprendere il consueto servizio del bus che circola dentro al paese di Aci Castello.