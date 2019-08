A Catania la stessa scena tre anni dopo: minaccia i passanti e viene arrestato

Nel 2016 in via Crociferi con un coltello, ora con un bastone in via Transito: fermato giovane ubriaco evaso dai domiciliari

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un pregiudicato colombiano che sotto l’effetto dell’alcol stava prendendo a bastonate le auto in sosta e minacciando i passanti in via Transito.

Il 22enne Lujan Sebastian Ochoa era stato fermato tre anni fa per lo stesso motivo: molte persone infatti lo avevano visto minacciare con un coltello i pedoni in via Crociferi. Anche stavolta l’episodio è avvenuto in centro storico. Quando lo hanno bloccato, i poliziotti hanno scoperto che Ochoa era evaso dai domiciliari.