Esplodono sette bombole, panico a Palermo

Tragedia sfiorata in un capannone di via Uccello, per fortuna non si registrano feriti perché la struttura era deserta

PALERMO – Poteva essere una strage. Sette bombole del gas sono esplose nella tarda mattinata in un capannone di via Uccello dove si lavora una specialità gastronomica costituita da interiora di animali. In quel momento nessuno si trovava nella struttura.

L’esplosione è stata udita dagli abitanti delle case vicine che hanno chiamato i vigili del fuoco e il “118”, ma per fortuna non ci sono feriti: qualcuno è stato soccorso per aver inalato fumo e una donna incinta è stata portata in ospedale per motivi precauzionali. L’episodio ha riportato alla mente la tragedia avvenuta qualche mese fa a Gela che costò la vita a due persone. Per fortuna, in questo caso, le conseguenze non sono state nefaste.