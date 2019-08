A18, multati 12 furbetti in corsia Telepass

Gli automobilisti, sprovvisti del servizio, scavalcavano la coda per poi rimettersi in fila poco prima del casello

CATANIA – La polizia stradale del comparto“Sicilia Orientale” di Catania ha multato dodici furbetti della corsia Telepass.

La pattuglia appostata, domenica scorsa, in prossimità dei caselli autostradali di San Gregorio sulla A18 Catania-Messina in direzione del capoluogo etneo ha accertato ben dodici violazioni nei confronti di conducenti di veicoli che, sebbene sprovvisti di Telepass, transitavano indebitamente sulla corsia riservata per eludere la lunga fila creatasi al casello per il pagamento del pedaggio in contanti, a scapito degli automobilisti rispettosi incolonnati nel traffico.

Per immettersi nelle porte del casello a pagamento, poi, i furbetti tagliavano trasversalmente l’asse stradale, procurando intralcio e pericolo alla circolazione. Una cattiva abitudine ai quale sono costretti ad assistere gli automobilisti che percorrono abitualmente la A18 anche nei giorni di grande traffico e che necessiterebbe di una presenza costante delle forze dell’ordine.