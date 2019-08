Salvini sbarca in Sicilia, bagno e selfie: “Prima si vota meglio è per tutti”

L.Cil. Il ministro comincia il tour nell’Isola partendo da Taormina: “Chi perde tempo tifa per l’aumento delle tasse e per il caos”. Tuffo a mare e poi tappa a Catania e Siracusa. Domani a Vittoria dai genitori dei cuginetti uccisi dal Suv killer

Il Capitano sbarca in Sicilia per la prima delle tre tappe del suo tour elettorale/istituzionale (dipende da chi lo giudica). Ormai lo ripete come un mantra: seduta del Parlamento prima di Ferragosto per certificare istituzionalmente la crisi e voto il prima possibile. Matteo Salvini ripete anche al Caparena il suo mantra.

“Prima si vota e meglio è. L’unica cosa che mi aspetto è che il Parlamento si esprima il prima possibile, non dopo Ferragosto ma prima di Ferragosto” è l’affondo. Bagno di folla, come al solito tra selfie e abbracci, la ressa di fan e giornalisti. Il ministro dell’Interno si presenta in pantaloncini e t-shirt.

Il “capitano” lancia i temi della campagna elettorale: “il Governo che abbiamo in testa non bloccherà il lavoro e il progresso. Stiamo già lavorando per il futuro. Guardo avanti e sto preparando un Governo stabile, coraggioso e serio per gli italiani; se non fossero arrivati tutti No, non avremmo fatto quello che abbiamo fatto” dice chiedendo l’aiuto della gente, ma senza spingersi a ripetere la richiesta di “pieni poteri” che tante polemiche ha suscitato.

“Pd e 5Stelle? Un governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico? Ma dai, siamo seri, ogni giorno che si perde è un danno per l’Italia. Prima si fissa la data delle elezioni più si fa il bene dell’Italia. Prima il popolo decide, prima c’è il nuovo Parlamento, prima si fa la manovra economica e prima l’Italia riparte. Chi perde tempo tifa per l’aumento delle tasse e per il caos. Chi perde tempo è perché vuole conservare la poltrona, da Renzi me lo aspettavo, da Grillo un po’ meno…”.

In risposta al comico e guru genovese Salvini sorride: “L’Italia verrà salvata da 60 milioni di abitanti che voteranno, a meno che qualcuno non pensi che sia popolata da barbari, in democrazia la parola spetta al popolo”.

La visita prevede nel pomeriggio la tappa in Municipio a Catania, poi la visita la tempio di Apollo a Siracusa. Domani fuori programma nel Ragusano, perché Matteo Salvini “da papà” farà visita ai genitori dei cuginetti di Vittoria uccisi dal Suv killer guidato da Rosario Greco.