“Salvini stia in spiaggia, non sfrutti Catania”

CATANIA – Ancora un no dalla politica alla visita del vice premier Matteo Salvini prevista per domani pomeriggio a Catania. “Alla luce della crisi di governo voluta da Matteo Salvini appare assolutamente fuori da qualsiasi grammatica politica e di bon ton istituzionale la sua visita prevista nel municipio di Catania per incontrare sindaco e giunta – dicono in una nota i parlamentari etnei del Movimento Cinque Stelle -. Un incontro che, sotto la patina istituzionale, è una vera e propria passerella elettorale e che sancisce, di fatto, l’apertura della sua campagna elettorale”.

“Cosa deve fare Salvini? Scambiare quella che è nella sua visione la ‘cambiale’ del salvataggio della città per raccattare voti? Non glielo permetteremo – prosegue la nota – Catania è stata aiutata nel periodo più critico della sua storia dal Movimento Cinque Stelle, dal vice ministro Castelli e dai suoi parlamentari. La Lega aveva poi bloccato sia gli aiuti a Roma sia quelli a Catania. Salvini rimanga dov’è più abile: nelle spiagge a mettere musica. Non sfrutti la città per le sue vetrine personali”.

Anche Catania bene comune si è fatto sentire annunciando battaglia per la visita di Salvini: “È inopportuno e inaccettabile che il municipio di Catania venga utilizzato per le iniziative elettorali di Salvini. È gravissimo che la sede del municipio, casa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, venga gestita come casa propria dal sindaco per ospitare il proprio leader politico e fare propaganda elettorale”.

“È gravissimo che impiegati comunali vengano utilizzati di domenica pomeriggio, evidentemente attivando spese straordinarie, per consentire di tenere in municipio un evento di partito – prosegue la nota -. È di tutta evidenza che la visita di Salvini non ha nulla di istituzionale essendo stata inserita nella serie di eventi estivi del partito ed essendo pubblicizzata proprio dalla Lega come propria iniziativa di propaganda elettorale. Affermare che Salvini si reca a Palazzo degli Elefanti da ministro e non nell’ambito del suo tour elettorale sarebbe un insulto all’intelligenza dei cittadini oltre che un’inaccettabile menzogna”.

Catania bene comune “esige che il sindaco, vista l’assurdità e la gravità della situazione che ha determinato, sospenda l’organizzazione dell’evento in municipio. Chiediamo l’intervento del prefetto per impedire che l’evento elettorale si tenga a Palazzo degli Elefanti e annunciamo sin da ora che denunceremo alla Corte dei conti l’eventuale danno erariale”.