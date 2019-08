Centrale dello spaccio in casa: arrestato

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Salvatore La China, 21 anni, per spaccio di droga. Gli agenti lo hanno fermato durante un controllo nel rione di San Giovanni Galermo, dopo mirati servizi di appostamento e pedinamento.

In casa, allestita come vera e propria centrale dello spaccio, sono stati trovati 40 grammi di cocaina, materiale di confezionamento, un bilancino e circa 5.000 euro in contanti. Il giovane è stato portato nella casa circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Gip.