Catania bollente

Catania da domenica a martedì sarà tra le città più calde d’Italia. Colpa dell’anticiclone africano che è pronto a espandersi per l’ennesima volta sull’Italia. Secondo 3bmeteo.com “avremo l’ennesimo, inesorabile, aumento delle temperature: punte di 38-40° sono attese sulle aree interne non solo del Sud ma anche del Centro tra domenica e lunedì: tra le zone più roventi le aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Toscana, Abruzzo e in generale tutta l’Umbria ( si potranno sfiorare i 41-42°C sul ternano )”.

Tra le città più roventi tra domenica e lunedì ci saranno Firenze, Roma, Frosinone, Terni, l’Aquila, Avezzano, Caserta, Benevento, Cosenza, Matera, Potenza, Foggia, Caltanissetta, Ragusa, Catania, Nuoro, Cagliari.

“L’intensificazione del caldo sarà evidente anche nei valori notturni, che si manterranno elevati in particolare da domenica sera e fino almeno a martedì”, aggiunge 3bmeteo.com.

“Nei giorni a seguire e per il Ferragosto le ultime proiezioni ci evidenziano un tempo ancora in prevalenza soleggiato su gran parte dello Stivale, con al più qualche nota instabile su Nordest ( in primis sulle Alpi orientali ) e al più isolatamente sull’Appennino. Le temperature saranno in calo con un quantomeno parziale smorzamento della canicola, sebbene il clima si manterrà pienamente estivo”.