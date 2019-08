Taormina, leghista oscura graffito di Carola

TAORMINA – Utilizzando una bomboletta spray nera ha oscurato e cancellato i volti del graffito con Carola Rackete, il capitano della Sea Watch, e del bimbo africano che aveva in braccio.

E’ l’azione di “protesta” di un esponente della Lega a Taormina, l’avvocato Giuseppe Perdichizzi, che ha annerito l’ultima opera realizzata da Tvboy, l’autore del bacio Di Maio-Salvini.

Nel disegno, intitolato ‘Santa Carola protettrice dei rifugiati’, si vedeva la giovane tedesca tenere in braccio un bimbo africano con il giubbotto di salvataggio. Sul braccio sinistro invece teneva una borsetta di primo soccorso.

Sul graffito l’esponente della Lega ha messo un biglietto, che è stato poi strappato da qualcuno, con la scritta: “Noi stiamo con lo Stato italiano e la guardia di finanza, gli assassini in galera. Prima gli italiani e chi li difende. Grazio Matteo”.

“La nostra opinione su Carola Rackete è risaputa, non crediamo sia una protettrice dei rifugiati né tanto meno una santa ma ciascuno è libero di pensare quel che vuole magari lasciando in pace i muri delle nostre città”, precisa in una nota Matteo Francilia, commissario provinciale della Lega a Messina.

Il commissario della Lega commenta anche l’azione di protesta dell’avvocato Perdichizzi che con una bomboletta spray ha oscurato il volto della capitana di Sea Watch: “Potrà essere anche un simpatizzante della Lega ma nulla lo legittima ad agire in questo modo e soprattutto a nome del partito. La Lega si esprime e si esprimerà sempre attraverso i suoi rappresentanti ufficiali e nelle sedi e nelle modalità opportune, mai legittimerà sterili azioni vandaliche”.