Plaia: stavolta i posteggiatori sono regolari, ma non hanno seguito il corso antincendio

CATANIA – Ancora controlli della polizia di Catania: in viale Kennedy, dopo le sanzioni a 11 abusivi, verifiche anche per i parcheggiatori che lavorano all’interno di aree di sosta munite di autorizzazioni; gli agenti, alla luce del recente devastante incendio avvenuto alla Plaia, hanno accertato se questi dipendenti hanno seguito i previsti corsi di formazione antincendio, evacuazione e primo soccorso.

Il rappresentate di una cooperativa sociale che gestisce i servizi di parcheggio e viabilità all’interno di varie strutture sanitarie cittadine e in altri comuni siciliani è stato indagato per reati in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, poiché i parcheggiatori regolarmente assunti sono risultati privi dei previsti attestati di formazione professionale.

Sempre in viale Kennedy sono stati sanzionati e diffidati altri parcheggiatori abusivi. Uno di loro incassava il reddito di cittadinanza: è stato dunque denunciato per truffa. Infine nel quartiere di Librino indagate due persone per omessa comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza del cambio luogo detenzione armi e detenzione abusiva di munizioni.