CATANIA – Una ventiduenne di Aci Castello, Ashsana Buremi, è morta in un incidente ad Aci Catena, in via Nizzeti. Viaggiava a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata che si è schiantata contro un albero

La ragazza, di padre italiano e madre straniera, è morta sul colpo. Alla guida un 25enne che è stato portato al Policlinico di Catania e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.