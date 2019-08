Un corto circuito in casa innesca l’incendio: resta infilzato nel cancello mentre scappa

CALTANISSETTA – Tenta di sfuggire alle fiamme, scavalca il cancello ma il cane lo azzanna, cade e resta infilzato in una “lancia” della recinzione. E’ accaduto nella notte tra martedì e mercoledì in via Agente, a San Cataldo (Cl) a un ragazzo di 26 anni.

In casa sarebbe scoppiato un incendio dovuto a un corto circuito. Il giovane dunque è fuggito per chiedere aiuto e ha tentato di scavalcare il cancello ma è stato azzannato a una gamba dal suo stesso pitbull. Trascinato verso il basso il giovane si è infilzato al braccio una “lancia” del cancello.

Le grida hanno attirato i vicini che hanno chiamato il 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto tagliare il pezzo di ferro rimasto conficcato nel braccio del giovane fino all’arrivo in pronto soccorso. Qui è stato disposto il trasferimento in sala operatoria dove il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento che ha tenuto impegnati ortopedici e chirurghi vascolari.