Dà passaggio a turista e tenta di molestarla

Piazza Armerina . Denunciato un quarantenne: la belga era salita sulla sua moto ape per raggiungere Villa del Casale

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – La Polizia di Piazza Armerina (En) ha denunciato un quarantenne, G.M., per violenza privata. Domenica scorsa, una turista belga ha chiamato il 112 dicendo di trovarsi in una campagna e di essere stata molestata da un uomo.

Gli agenti hanno subito fornito indicazioni alla ragazza in modo da farle raggiungere un casolare per mettersi al sicuro, poi è stata raggiunta dalla volante. Portata in commissariato, la donna ha raccontato che un uomo, a bordo di una moto ape, si era offerto di darle un passaggio dopo averla vista appiedata sulla strada che conduce alla Villa Romana del Casale.

L’uomo, però, ha imboccato una via secondaria e ha raggiunto un’abitazione abbandonata dove ha tentato di abbracciare la ragazza. Quest’ultima è riuscita a divincolarsi e a scendere dalla moto ape; l’uomo, vistosi rifiutato, le ha chiesto scusa, l’ha afferrata per un braccio e ha tentato di riappacificarsi per accompagnarla al sito archeologico.

La straniera si è poi divincolava nuovamente dalla presa ed è fuggita in aperta campagna. Gli agenti, dopo aver appreso la descrizione dell’uomo, hanno fermato il quarantenne che corrispondeva alla descrizione fornita e che è stato riconosciuto dalla turista.