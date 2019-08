Turista annega nel mare di Cefalù

CEFALU‘ (PALERMO) – Un’altra tragedia funesta le vacanze in Sicilia. Un turista di 72 anni, Pasquale Nappi, originario di Liveri, Napoli, è annegato ieri sera nel mare antistante Cefalù, in contrada Fiume Carbone, dove si trovava in compagnia della moglie e della figli. L’uomo sarebbe stato colto da malore mentre si trovava in acqua. Vano ogni tentativo di soccorso.