Schiacciata nel garage: muore 90enne

di Tonino Demana. Catania: anziana travolta da un’auto che stava entrando in un palazzo di via Etnea. Sotto choc la conducente

CATANIA – Falciata da un’auto all’interno di un garage condominiale che s’affaccia sulla centralissima via Etnea. E’ morta così una novantenne di Catania rimasta schiacciata dal mezzo guidato da una parente, rimasta sotto choc per l’accaduto.

E’ successo questa mattina intorno alle 11. La tragedia si è consumata in un palazzo all’altezza del civico 428. Per cause in fase di accertamento l’anziana si sarebbe chinata (non si esclude una caduta o un malore), a quel punto uscendo dal campo visivo della conducente sarebbe stata arrotata, riportando gravissime ferite al torace ed agli inferiori.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, una con l’anziana a bordo si è diretta all’ospedale Garibaldi centro di Catania, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla vicenda indaga la polizia municipale che ha già sentito alcuni testimoni.