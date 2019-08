Sbarco fantasma nell’Agrigentino

AGRIGENTO – Una quarantina di migranti sono sbarcati a Punta Bianca da una piccola imbarcazione. Appena toccata la riva gli extracomunitari, provenienti da Monastir in Tunisia, si sono rapidamente allontanati a piedi. Alcuni profughi si sarebbero incamminati sotto lo sguardo sbalordito dei passanti per le colline tra Agrigento e Palma di Montechiaro, come dimostra anche un video realizzato da Mareamico. Altri sono riusciti ad arrivare in città.

L’imbarcazione, che non può avere affrontato la traversata del Canale di Sicilia, ma sarà stata sicuramente rimorchiata da una barca madre fino a poche miglia dalla costa, non aveva nessun numero di riconoscimento, non conteneva reti da pesca ed era stata verniciata da poco: un perfetto mezzo da sbarco da abbandonare in spiaggia.