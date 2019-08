Moto contro guardrail, muore 18enne

PALERMO – Incidente mortale in via Pietro Bonanno, nella zona tra il belvedere e il santuario di Santa Rosalia, a Montepellegrino. Due giovani a bordo di una moto sono finiti contro un guardrail.

G. F., 18 anni, è morto, un altro C. S. di 19 anni è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Erano insieme ad una comitiva di coetanei quando per cause ancora da accertare sono finiti contro la barriera metalllica. Non c’è stato nulla da fare per il 18enne. Sono intervenuti i sanitari del “118”. I rilievi sono condotti dalla Polizia municipale di Palermo.