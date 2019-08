Centrale dello spaccio in viale Grimaldi

Catania . In un appartamento di Librino 4 chili di marijuana e tutto l’occorrente per confezionare le dosi: in manette un 22enne

CATANIA – La Polizia di Catania ha scoperto in un appartamento di Librino una vera e propria centrale dello spaccio: in manette Antony Patrizio Nico Lentini, 22 anni, con precedenti e obbligo di firma.

Gli agenti, recatisi nel rione Librino per condurre all’udienza per direttissima un uomo arrestato nei giorni scorsi, ha notato Lentini uscire da un palazzo in viale Grimaldi. Alla vista dei Falchi, per sfuggire al controllo, è tornato indietro, rientrando nel portone.

Sottoposto a perquisizione, addosso gli è stata trovata una chiave di porta blindata che, in effetti, ha aperto un appartamento nello stesso edificio, adibito a centrale dello spaccio.

All’interno sono stati trovati 4 chili di marijuana e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, tra cui una bilancia professionale di grandi dimensioni.