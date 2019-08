CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato la pregiudicata 25enne Angela Anais Fallica,sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Caltagirone, per le reiterate violazioni delle prescrizioni a cui era sottoposta e segnalate dai militari. Dopo le formalità di rito la donna è stata posta ai domiciliari.