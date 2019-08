CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il pregiudicato 33enne Antonio Piterà per spaccio di droga, reato commesso nel 2017. I militari hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione della Corte di Appello etnea che ha stabilito una reclusione di 2 anni in regime di arresti domiciliari.