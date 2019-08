PALERMO – E’ morta in ospedale per i traumi riportati dopo essere stata investita da un pullman a Palermo. La 68enne Giuseppa Filippone è deceduta nel reparto di rianimazione del Civico.

Era stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Brunetto Latini, una traversa di via Dante. Indagato l’autista, il 47enne F. P., che dovrà rispondere di omicidio stradale.