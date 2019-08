“Papino”: licenziamenti a raffica

– I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno proclamato per domani lo sciopero regionale dei lavoratori della società “Papino elettrodomestici spa”. L’azienda aveva comunicato l’avvio delle procedure di licenziamento per 83 dipendenti impiegati in alcuni dei 32 punti vendita del gruppo, di cui 31 in Sicilia ed uno a Benevento.