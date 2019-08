Ruba un computer e chiede 1.000 euro per restituirlo

CATANIA – Aveva preso di mira un australiano in vacanza a Catania, con il solito “cavallo di ritorno”, ma la polizia lo ha beccato. In manette per estorsione è finito Giovanni Trifiletti, 23 anni.

Il ragazzo ha rubato un computer Imac Apple, chiedendo per la restituzione 1.000 euro. Gli agenti si sono appostati e al momento della consegna lo hanno arrestato.