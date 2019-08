Abitazione in fiamme, 71enne miracolata

ACI CASTELLO (CATANIA) – Momenti di panico ad Aci Castello per l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio in un’abitazione di via Stazione, ad Aci Castello.

Nel rogo, sviluppato intorno alle 14.15, è rimasta coinvolta una donna di 71 anni, rimasta intrappolata nell’appartamento in fiamme. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco, partiti dal distaccamento nord di Catania e dalla caserma di Acireale.

Utilizzata un’autoscala per entrare nell’abitazione in fiamme e per liberare la donna, rimasta leggermente intossicata. Da accertare le cause dell’incendio, indagano i carabinieri sulla base dei riscontri forniti dai Vigili del fuoco.