Evadono e rubano in via Etnea: beccati tre pregiudicati catanesi

Furti in un bar e in un megastore. Pizzicato anche un topo d’auto

CATANIA – Nonostante la canicola c’è parecchio lavoro in questi giorni per la polizia di Catania. Nelle mani degli agenti sono finiti i pregiudicati M. D. A. e M. S., identificati come i responsabili di un furto ai danni di un bar di via Etnea. I due erano sottoposti agli arresti domiciliari, quindi sono stati indagati anche per evasione.

Indagato pure il catanese S. G. che di pomeriggio è stato sorpreso tra le auto in sosta – da una delle quali aveva già rubato uno specchietto retrovisore esterno – in possesso di arnesi da scasso.

Ieri inoltre è stato beccato il pregiudicato S. S.: anziché rimanere ai domiciliari, peraltro richiesti da lui stesso e concessi in sostituzione della detenzione in carcere, è stato sorpreso all’interno di un noto megastore di via Etnea, dove aveva rubato un profumo. Dovrà rispondere di evasione e furto aggravato.