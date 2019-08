Scontro Vespa-furgone, un morto

di Tonino Demana . Tragico schianto sulla strada provinciale Paternò-Ragalna, la tragedia forse causata da un tentativo di sorpasso in via Mongibello

PATERNO‘ (CATANIA) – Uno scontro frontale tra una “Vespa” ed un furgoncino ed un’altra giovane vita viene strappata all’affetto dei suoi cari. Ancora una tragedia sulle strade siciliane, l’ultima di questa orribile spirale di morte si è verificata intorno alle 13.30 sulla strada provinciale che collega Paternò a Ragalna. Nell’incidente ha perso la vita un diciassettenne che si trovava a bordo del mezzo a due ruote.

A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorritori accorsi in via Mongibello. Per il giovane – che indossava il casco – non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri ed i vigili urbani di Paternò che hanno lavorato sotto il sole cocente per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dalle prime informazioni, tutte da accertare, sembra che il 17enne, in sella alla “Vespa” stesse procedendo in direzione Ragalna, quando avrebbe tentato un sorpasso trovandosi però di fronte al Fiat “Doblò” che viaggiava nella direzione opposta.

La “Vespa” è andata a schiantarsi sul cofano del furgoncino, il giovane è stato sbalzato dal mezzo, sfondando il parabrezza e finendo a terra esanime. Per il ragazzo la morte è sopraggiunta sul colpo, il conducente del furgone è stato invece trasportato in ospedale in stato di choc.