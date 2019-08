CATANIA – Gli agenti della Polizia di frontiera, in servizio all’aeroporto “Vincenzo Bellini” hanno denunciato un 25enne che si stava imbarcando su un volo diretto a Milano Malpensa; il giovane era in possesso di una finta card che nascondeva una lama in acciaio. Era nel portafoglio. Deve rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere.