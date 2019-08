Schianto in moto, muore un poliziotto

MESSINA – Un poliziotto originario di Messina, Salvatore D’Anna, 39 anni, in servizio al Reparto mobile di Reggio Calabria, è morto all’alba di oggi al Policlinico di Messina in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2.30 di notte nella frazione Divieto di Villafranca Tirrena, non distante dall’ex stabilimento “Pirelli”.

Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. Il giovane viaggiava in sella ad una motocicletta quando all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un muretto in cemento in via Madonna del Tindari.

Sul posto un’ambulanza del “118” ed i carabinieri della Stazione di Villafranca. D’Anna è stato trasportato in condizioni disperate al Policlinico, ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa dei gravi traumi riportati nella rovinosa caduta e nell’impatto contro il muro ed un palo dell’illuminazione.