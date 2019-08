Capitaneria porto Augusta dona tv a ospedale Lentini

Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Lentini ha ricevuto in dono dalla Capitaneria di Porto di Augusta un televisore che sarà posizionato in una delle stanze di degenza che ne era sprovvista. A consegnarlo è stato il comandante Luca Montonovi, caposervizio tecnico della Capitaneria di Porto di Augusta, in rappresentanza del comandante Attilio Montalto, presente con il sottocapo Luca Contento e una delegazione di marinai.

La consegna della donazione è stata fatta al direttore del reparto di Pediatria Francesca Commendatore e al direttore medico del presidio ospedaliero Eugenio Vinci che ha ringraziato a nome del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra il comandante per questo gesto di grande altruismo e sensibilità rivolto in questa occasione ai piccoli degenti.

«Un gesto bellissimo – ha aggiunto Francesca Commendatore – perché la società si ricorda dei bambini ricoverati. La tv in pediatria è importante per la distrazione dei pazienti. L’attività ludica sappiamo tutti che contribuisce alla loro guarigione».