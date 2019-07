Ragusa, unità mobile per prevenire le dipendenze

Estate di informazione e prevenzione per l’U.O.C. Dipendenze Patologiche, direttore Giuseppe Mustile, che, attraverso il progetto “Cura della Dipendenza da Gap”, e le line operative del “Psn Programma Regionale promozione alla salute e lotta al tabagismo, abuso di alcol e dipendenze”, ha stilato un programma per tutto il periodo estivo per raggiungere le principali località estive, e non solo.

L’obiettivo è diffondere l’importanza della prevenzione da comportamenti a rischio per la salute fisica e psichica. Una scelta importante dell’Azienda Sanitaria di Ragusa quella di essere presente sul territorio come presidio avanzato di cura e prevenzione. L’Unità di Strada sarà impegnata nella diffusione di materiale informativo e di prevenzione, per promuovere stili di vita più sani, ad esempio contro la dipendenza da alcol, sostanze e tabagismo.

A tale scopo sarà possibile effettuare gratuitamente l’alcol test e altri test che indicativamente fornirà all’utenza il proprio tasso alcolemico e altri test per informarlo sui rischi a cui va incontro mettendosi alla guida. L’Unità di Strada con i propri operatori offre, per chi ne avesse intenzione, un primo supporto a tutti colori che vorranno avere informazioni più precise sui rischi delle dipendenze.

La possibilità di raggiungere gli utenti direttamente nei luoghi di villeggiatura e/o svago rientra nella strategia dell’U.O.C. Dipendenze Patologiche (Ser.T. Vittoria – Modica – Ragusa) di essere un punto di riferimento visibile e discreto per consentire a chiunque di conoscere e richiedere un supporto. A sostegno delle attività sul territorio sono stati creati i seguenti canali social su Facebook e Instagram.