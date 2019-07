Centrale della contraffazione a S. Cristoforo: pure una “katana” tra cd e vestiti taroccati

Catania . In casa masterizzatori, una macchina da cucire computerizzata e una spada: denunciati due senagalesi

CATANIA – Scoperta a Catania una vera e propria centrale di ricettazione e contraffazione: denunciati due senegalesi, T.M. di 31 anni, e S. S. di 25 anni. Gli agenti hanno notato uno dei due extracomunitari in via Naumachia, nel quartiere San Cristoforo, che cercava di evitare il controllo.

Insospettiti, gli agenti hanno fermato l’uomo per un controllo e dopo averlo identificato hanno deciso di perquisirne la casa. Una volta entrati in casa, i poliziotti si sono trovati di fronte a una vera e propria centrale della contraffazione e della ricettazione di merce rubata.

Nell’alloggio, infatti, erano presenti numerosi masterizzatori per la produzione di cd e dvd contraffatti, migliaia di album dei più noti cantanti italiani e stranieri già pronti per essere venduti e una macchina da cucire computerizzata utilizzata per la riproduzione di capi d’abbigliamento con marchi griffati. Trovata anche svariata merce di chiara provenienza furtiva: numerosi tablet e cellulari, 50 autoradio e 3 televisori di ultima generazione.

Infine, all’interno di un armadio era occultata una spada “katana” con una lama di 60 cm, accuratamente affilata, detenuta dai due extracomunitari in assenza del porto d’armi.