Vacanze, in Sicilia si annuncia boom ad agosto

Venti milioni in marcia: la Sicilia tra le mete preferite in Italia, all’estero piacciono Grecia e Spagna

Dopo una partenza incerta, condizionata dal maltempo e da un giugno non particolarmente esaltante, con il primo fine settimana di agosto le vacanze degli italiani entrano nel vivo.

Nel mese di agosto – secondo Federturismo Confidustria – saranno 20 milioni gli italiani a fare le valigie di cui 6 milioni varcheranno i confini nazionali con un budget medio di spesa di 850 euro per chi rimarrà nel Belpaese e di 1.300 per chi andrà all’estero. La durata del soggiorno, con una preferenza per il pernottamento nelle strutture alberghiere, oscilla dai 7 ai 13 giorni.

La destinazione prediletta rimane ancora una volta il mare di casa nostra: Sardegna, Sicilia e Puglia innanzitutto. La Grecia e la Spagna con le loro isole saranno invece le località marine preferite all’estero, mentre per il lungo raggio la scelta ricadrà su Giappone, Stati Uniti e Oceano Indiano. Anche per quest’estate sarà assicurata la presenza degli stranieri (+1%): in particolare americani e tedeschi che sceglieranno le città d’arte, ma anche le nostre montagne.

Considerato l’interessante allungamento delle stagioni di spalla sono buone le previsioni anche per i viaggi di settembre e ottobre che piacciono molto e che grazie a destinazioni come il Mar Rosso rappresentano una buona soluzione con prezzi allettanti e clima ideale anche in questo periodo.