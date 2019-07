Ai domiciliari con due chili di marijuana

Ad Aci Catena pregiudicato di 36 anni spacciava indisturbato in casa, ad Aci Sant’Antonio coppia sorpresa con un chilo di “erba”

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato il pregiudicato 36enne Orazio Patanè per spaccio di droga. I militari avevano notato un continuo viavai in casa dell’uomo ad Aci Catena che stava scontando gli arresti domiciliari: in seguito a una perquisizione, Patanè è stato sorpreso con più di due chili di marijuana e un bilancino di precisione.

Ad Aci Sant’Antonio con la stessa accusa sono stati arrestati due giovani conviventi, 26 anni lui e 22 lei. Durante una perquisizione nella loro abitazione i militari hanno sequestrato un chilo di marijuana, parte della quale suddivisa in vari involucri, 200 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento della droga.