Si perdono gli scout: l’elicottero li trova

Il gruppo di 7 ragazzini era partito da Sciacca ed era scomparso nel Palermitano: colossale mobilitazione e avvistamento in un canalone

PALERMO – Sono stati ritrovati in un canalone roccioso nella zona di Bisacquino (Pa) gli scout Agesci del gruppo Sciacca 2 formato da una ragazza di 26 anni, il capo, e 7 ragazzini di 14 e 17 anni, che partiti da Sciacca venerdì dovevano arrivare a Palazzo Adriano oggi.

Prima hanno fatto una tappa a Burgio dove hanno dormito nel centro demaniale Menta, poi ieri mattina si sono messi in marcia per la destinazione finale. Da ieri mattina non si avevano più notizie, nessun segnale dai cellulari. Alle ricerche hanno partecipato forestali, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile, i carabinieri e gli uomini del soccorso alpino. Il gruppo è stato avvistato da un elicottero della forestale e raggiunto da una squadra di volontari e carabinieri.