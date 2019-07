Enna, pallavolisti donatori

Ad aggiudicarsi la settima edizione del torneo “La legalità che unisce” è stata la squadra Avis Enna (composta da Elisa Savoca, Federica Savoca, Pierluigi Alparone e Nanny Di Mario) che ha avuto la meglio sulla Misericordia. A partecipare anche Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Unione Ciechi, Anpas e altre associazioni del territorio.

Sono intervenuti per portare i loro saluti e le loro testimonianze: il sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro; per la Prefettura il vice prefetto vicario La Iacona; per il Tribunale di Enna, il sostituto procuratore Lo Gerfo; per la Questura il dirigente della Mobile, Presti; il capitano Macaluso per la guardia di finanza; per i carabinieri, il maresciallo Pace; per la Polizia municipale la dott.ssa Giunta; il direttore della casa circondariale di Enna Di Franco; il presidente dell’Ordine dei commercialisti, Fabio Montesano.

Presenti anche i due giovani che sono stati proclamati i più dell’Avis nella recente Scala della Moda: Miss Avis Kherol Ginevra e Mister Avis Simon Di Vinti. La presidente dell’Avis Comunale di Enna Giulia Buono, unitamente al vice presidente Fabio Fazzi, le consigliere Maria Elena Spalletta e Martina Gioveni, il revisore dei conti Biagio Fulco e la volontaria del servizio civile Alessia Bonasera hanno premiato tutti i partecipanti al torneo che si sono cosi classificati: 1. Avis Comunale Enna, 2. Misericordia, 3.Unione ciechi (chiudi l’altro occhio), 4. Confraternita SS. Crocifisso di Pergusa, 5. Consulta Giovani Avis Enna, 6. Bedda Radio – Tra palco e realtà, 7. Squadra Interforze (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Carabinieri), 8. Polizia Penitenziaria, 9. Unione ciechi (chiudiamo un occhio), 10. Carabinieri, 11. Misericordia Emanuela Loi, 12. Anpas. L’annuale evento estivo è un modo per non far abbassare la guardia sulle necessità delle donazioni, in estate il bisogno di sangue non cessa, anzi è in aumento.