“Mi dia i farmaci e anche l’incasso”

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato il pregiudicato catanese di 34 anni Salvatore Gigantini per una rapina in una farmacia di via Galermo, lo scorso 29 maggio.

Aveva chiesto alla farmacista la consegna di alcuni farmaci per i quali è prevista la ricetta medica, della quale non era in possesso. All’ovvio rifiuto della dottoressa il giovane l’ha minacciata e ha tirato fuori un coltello, facendosi consegnare l’incasso della giornata (800 euro) per poi fuggire. I militari sono riusciti a identificarlo.