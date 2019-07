Allerta arancione, poi stop al caldo

“Una buona notizia per chi non sopporta il gran caldo: afa e canicola verranno letteralmente spazzate via nel weekend, con temperature giù anche di 8-10° entro sabato notte al Nord, domenica anche al Centro. Ancora caldo al Sud, ma con ridimensionamento entro lunedì, anche se qui il calo termico sarà meno incisivo”. Gli esperti di 3bmeteo.com tracciano così il quadro dei prossimi giorni.

“Nella prossima settimana temperature in ripres,a ma almeno per qualche giorno il grande caldo dovrebbe essere scongiurato, con valori più consoni alla norma”.

Rimane però l’afa di queste ore. È stato pubblicato sul sito del ministero della Salute il bollettino relativo alle ondate di calore previste a Palermo fino domenica. Per oggi livello 1 (pre-allerta, colore giallo), con temperatura massima alle 14 di 33 gradi (percepita 35 gradi). Per domani il livello di allerta salirà al 2 (arancione), che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute. La temperatura reale e percepita prevista per le 14 sarà di 37 gradi. Anche domenica il livello si attesterà sul 2: alle 14 ci saranno 34 gradi (temperatura massima percepita di 36 gradi).